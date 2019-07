Volatilitätsprodukte wecken das Interesse mancher Anleger. Doch was steckt dahinter?

Seitdem klar ist, dass die Zeiten positiver Zinsen für risikoarme Anleihen der Vergangenheit angehören, läuft die Suche nach alternativen Anlagemöglichkeiten auf Hochtouren. Hierbei sind unter anderem sogenannte "Volatilitätsprodukte" in den Fokus gerückt.

Doch was sind das für Produkte und wie funktionieren sie eigentlich?

Beim Handel mit Volatilität dreht es sich nicht direkt um die tatsächliche Schwankung des Marktes. Gemeint ist vielmehr die sogenannte implizite Volatilität. Diese lässt sich herleiten aus den Preisen für Aktienoptionen. Optionen sind Versicherungskontrakte, die den Käufer der Option gegen eine bestimmte Kursentwicklung, etwa einen Crash, versichern. Im Gegenzug zahlt der Käufer eine Prämie für die Versicherung, die sogenannte Optionsprämie. Der Verkäufer hingegen übernimmt bei diesem Handel die Rolle einer klassischen Versicherungsgesellschaft. Er kassiert die Versicherungsprämie, muss im Gegenzug aber auch für den Schaden aufkommen, falls das versicherte Marktszenario eintritt.

Da Marktteilnehmer in der Regel risikoscheu sind, akzeptieren sie für diese Versicherung grundsätzlich einen Preis, der über dem tatsächlich erwarteten Schaden liegt. Ähnliches ist in der traditionellen Versicherungswirtschaft zu beobachten: Um Sicherheit gegen einen bestimmten Schaden zu erlangen, sind Versicherungskunden bereit, ein Prämienvolumen zu bezahlen, das den Betrag übersteigt, welchen die Versicherung zur Regulierung aller Schäden aufwenden muss. Darin liegt die Grundlage der Profitabilität eines Versicherungskonzerns.Wer nun am Kapitalmarkt mit Volatilitäten systematisch Geld verdienen will, der muss sich als Versicherungsgeber ...

