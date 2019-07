TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Positive Vorgaben der Wall Street verhelfen den Börsen in Ostasien und Australien am Dienstag zu einer Erholung von den Verlusten des Vortags. Stützend wirkt, dass in die Handelsgespräche zwischen den USA und China offenbar Bewegung kommt. Die Umsätze sind allerdings recht dünn, weil die Anleger unter anderem das Ergebnis der EZB-Zinssitzung am Donnerstag und der Fed-Sitzung am 30. und 31. Juli abwarten. Überdies läuft auch in Asien die Berichtssaison allmählich an.

In den USA hatten die Aktienkurse Auftrieb von einigen überzeugenden Quartalsausweisen erhalten. Nach Börsenschluss an der Wall Street wurde ferner bekannt, dass US-Präsident Donald Trump mit den oppositionellen Demokraten eine längerfristige Haushaltseinigung getroffen hat, die eine Haushaltssperre verhindern soll.

Bezüglich des Handelsstreits hatte die South China Morning Post am Montag nach Börsenschuss in Asien gemeldet, dass der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin in der kommenden Woche zu Gesprächen nach China reisen würden. Und das Wall Street Journal berichtete, dass Präsident Trump "zeitnah" über die Vergabe von Lizenzen an US-Unternehmen entscheiden wolle, die Geschäfte mit dem chinesischen Telekomausrüster Huawei machen wollen.

In Tokio steigt der Nikkei-225-Index um 1,2 Prozent auf 21.676 Punkte. Hier stützt der erneut zum Dollar leicht gesunkene Yen. Für einen Dollar werden rund 108,10 Yen gezahlt, am Montag um die gleiche Zeit kostete der Greenback knapp 108 Yen.

Die Börsen in Schanghai und Hongkong tendieren gut behauptet. Der südkoreanische Leitindex Kospi legt um 0,4 Prozent zu. In Sydney rückt der S&P/ASX-200 um 0,5 Prozent vor, nachdem der von ANZ-Roy Morgan ermittelte Index des Verbrauchervertrauens in der vergangenen Woche gestiegen ist.

Kia enttäuscht mit schwachem Umsatzplus

Unter den Einzelwerten fallen Kia Motors in Seoul um 1,6 Prozent. Der Automobilkonzern hat zwar den Gewinn im zweiten Quartal auf Jahressicht überraschend deutlich um über 50 Prozent gesteigert, doch enttäuschte das vergleichsweise geringe Umsatzwachstum von 3,2 Prozent.

Der im Zuge des Irankonflikts gestiegene Ölpreis verhilft in der ganzen Region den Aktien der Branche zu Kursgewinnen. In Tokio steigen Inpex um knapp 2 Prozent. CNOOC verbessern sich in Hongkong um 0,2 Prozent und Woodside Petroleum in Australien um 0,7 Prozent. Der Kurs der australischen Oil Search steigt um 2,7 Prozent, zusätzlich gestützt von einer Kaufempfehlung der Analysten von Morgan Stanley.

Der Anstieg der Ölpreise verlangsamt sich derweil im asiatisch dominierten Geschäft. Die global gehandelte Sorte Brent verteuert sich um 0,2 Prozent auf 63,39 Dollar je Fass.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.722,30 +0,46% +19,05% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.676,22 +1,21% +8,30% 08:00 Kospi (Seoul) 2.102,28 +0,43% +3,00% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.402,16 +0,11% +9,69% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.365,93 +0,26% +9,40% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.656,91 +0,09% -2,08% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1192 -0,2% 1,1209 1,1219 -2,4% EUR/JPY 121,03 +0,1% 120,93 121,11 -3,8% EUR/GBP 0,8984 +0,0% 0,8983 0,8981 -0,2% GBP/USD 1,2457 -0,2% 1,2478 1,2491 -2,2% USD/JPY 108,14 +0,2% 107,89 107,95 -1,4% USD/KRW 1178,45 +0,1% 1176,81 1177,99 +5,8% USD/CNY 6,8838 +0,0% 6,8812 6,8784 +0,1% USD/CNH 6,8837 +0,0% 6,8833 6,8781 +0,2% USD/HKD 7,8096 +0,0% 7,8094 7,8072 -0,3% AUD/USD 0,7022 -0,2% 0,7034 0,7036 -0,3% NZD/USD 0,6732 -0,4% 0,6758 0,6770 +0,3% Bitcoin BTC/USD 10.212,75 -0,5% 10.261,75 10.567,25 +174,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,27 56,22 +0,1% 0,05 +17,6% Brent/ICE 63,39 63,26 +0,2% 0,13 +14,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.417,26 1.424,94 -0,5% -7,68 +10,5% Silber (Spot) 16,22 16,37 -0,9% -0,15 +4,7% Platin (Spot) 845,11 848,00 -0,3% -2,89 +6,1% Kupfer-Future 2,72 2,72 +0,0% +0,00 +3,0% ===

