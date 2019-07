Die SAP-Aktie versucht noch immer die Kursverluste aus der letzten Woche zu verdauen. Das gelingt ihr aber mehr schlecht als recht, denn es ist den Käufern noch nicht gelungen, überhaupt in die am 18. Juli zwischen 119,40 und 114,42 Euro gerissene Kurslücke einzudringen. Ohne ein zumindest vorsichtiges Eindringen in das Gap, ist allerdings ein Anstieg über die 50-Tagelinie kurzfristig nicht zu vollziehen und ohne die Unterstützung eines nachhaltigen Bruchs des EMA50 dürfte eine Wiederaufnahme der ... (Dr. Bernd Heim)

