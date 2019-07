Man kann derzeit nicht behaupten, dass die Anleger bei der Aktie der Münchener Rückversicherung in der Frage aufwärts oder abwärts eine klare Meinung hätten. Nachdem der Kurs am 3. Juli auf ein neues Jahreshoch bei 228,50 Euro vordringen konnte, ging die Aktie anschließend in eine Korrektur über. Am 9. Juli gelang mit dem Anstieg auf 228,80 Euro zwar noch einmal die Ausbildung eines neuen Jahreshochs, doch dieser Erfolg ändert nichts daran, dass die Aktie in eine Korrektur übergegangen war und auf ... (Dr. Bernd Heim)

