The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.07.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.07.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A0Z1FR6 BERLIN, LAND LSA09/19A281 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1RQC44 HESSEN SCHA.17/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0K490 DEKA AUD FESTZINS 17/19 BD01 BON AUD N

CA XFRA XS0652091363 ASIAN DEV. BK 11/19 MTN BD01 BON AUD N

CA XFRA US459058EV16 WORLD BK 16/19 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0809448375 WORLD BK 12/19 MTN BD02 BON RUB N

CA XFRA XS1458405112 BANK AMERI. 16/19 FLRMTN BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5ED0 LB.HESS.THR.CARRARA07P/17 BD03 BON EUR N