Alle Welt redet über KI, die unser Leben und Arbeiten grundlegend verändern soll. Inzwischen ist die neue Technologie offenbar auch im Marketing angekommen. Doch viel ist nicht dran am Buzz.

Artificial Intelligence ist in aller Munde. Künstliche Intelligenz (KI) ist für die einen das Tor zu einer segensreichen Technologie-Zukunft, anderen macht das Thema einfach nur Angst.

Die Zeit schreibt: "Algorithmen und künstliche Intelligenz verheißen Beeindruckendes: eine gerechtere, sicherere und effizientere Welt. Sie können weniger diskriminierend als ein Richter bewerten, ob jemand ins Gefängnis gehört oder nicht. Sie schicken die Polizei dorthin, wo bald ein Verbrechen geschieht. Und sie lösen Aufgaben, die für uns Menschen zu komplex sind. Das ist keine Science-Fiction, sondern in Städten wie New York längst Alltag. Moderne Technologie soll dort der Schlüssel zu einer besseren Gesellschaft sein."

Die Süddeutsche sekundiert: "Was ist eigentlich künstliche Intelligenz? Für die einen sorgt sie dafür, dass kein Mensch mehr im Schach gewinnen kann, Autos autonom fahren, kurz: intelligente Maschinen zu Experten auf verschiedenen Gebieten heranreifen. Für andere ist sie die große Jobvernichtungsmaschine der Zukunft, die den Menschen überflüssig macht, ihm kognitiv überlegen sein wird und ihn so letztlich seiner Entscheidungsgewalt beraubt."

Ein strafender, unbarmherziger GottDas hilft uns jedoch nicht zu verstehen, warum fast jeder mit hoher "Menschlicher Intelligenz (MI)" uns vor KI warnt. Stephen Hawking: "KI wird den Menschen insgesamt ersetzen." Die Mathematikerin Cathy O'Neil nennt es: "Weapons of Math Destruction". Für Frank Schätzing ist KI ein "strafender, unbarmherziger Gott". Nach Richard David Precht warnt auch Yuval Harari: "Sie können unsere Entscheidungen vorhersagen, unser Verhalten prognostizieren und unsere Wünsche manipulieren." Und Elon Musk sagte beim texanischen Digital-Festival SXSW: "Mark my words - A.I. is far more dangerous than nukes." Unweigerlich denkt man an den Terminator und Skynet.

Last not least - Big Data ist schließlich die Voraussetzung für KI - die Einschätzung von "Horizont"-Chefreporter Jürgen Scharrer: "Die abnehmende Strahlkraft der Marken ist eines der dunklen Kapitel des Big Data Marketings." Und in seinem Beitrag mit dem Titel "Wider die Algorithmen-Gläubigkeit im Marketing": "Big Data hat aus Marketing, Werbung und Kommunikation eine tonnenschwere Disziplin gemacht, die wie Stahlbeton auf unseren Köpfen lastet."

Klingt also eher, als würden bei Big Data und KI die Nachteile überwiegen.

Eine Lehrstunde in Buzzwording

Wenn es darum geht, wie und wo KI die Menschheit weiterbringt, ...

