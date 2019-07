Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Klöckner & Co von 6,20 auf 5,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die vorab veröffentlichten Gewinnkennziffern für das zweite Quartal deckten sich mit den Erwartungen,

aber die nach unten korrigierte Prognose des Stahlhändlers für das diesjährige operative Ergebnis (Ebitda) liege deutlich darunter, schrieb Analyst Eugene King in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2019 / 18:44 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE000KC01000

AXC0058 2019-07-23/07:58