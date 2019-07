Das Analysehaus Jefferies hat Jungheinrich nach einer Gewinnwarnung zunächst auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Er habe bereits vor den Risiken durch die aktuell schwierigen Geschäftsbedingungen für Gabelstaplerproduzenten gewarnt, schrieb Analyst Omid Vaziri in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Gewinnwarnung von Jungheinrich falle aber deutlicher als befürchtet aus und impliziere, dass es im zweiten Halbjahr in Europa keine Erholung geben werde. Dank des starken Auftragsbestands sollte das Unternehmen das beibehaltene Umsatzziel aber erreichen. Die Aussagen von Jungheinrich ließen auch negative Rückschlüsse auf die anstehenden Quartalszahlen von Konkurrent Kion zu, für dessen Aktie er jüngst aus Bewertungsgründen die Kaufempfehlung gestrichen hatte./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2019 / 16:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2019 / 16:40 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

