DJ EANS-News: EMPFOHLENER ERWERB von Atrium European Real Estate Limited durch Nb (2019) B.V. einer indirekten hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Gazit-Globe Limited- ANHANG

Juli 2019 EMPFOHLENER ERWERB von Atrium European Real Estate Limited durch Nb (2019) B.V. einer indirekten hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Gazit-Globe Limited welches im Wege eines Scheme of Arrangement gemäß Artikel 125 des Jersey Companies Law durchgeführt werden soll Zusammenfassung * Das Komitee der unabhängigen Direktoren des Board of Directors von Atrium European Real Estate Limited ("Atrium") und das Board of Directors von Nb (2019) B.V. ("Bidco"), eine indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft von Gazit-Globe Limited ("Gazit"), freuen sich, mitteilen zu können, dass sie sich auf die Bedingungen eines durch das Komitee der unabhängigen Direktoren des Board of Directors empfohlenen Erwerbs (der "Erwerb") des gesamten bereits ausgegebenen und etwaig noch auszugebenden Aktienkapitals, das sich nicht bereits direkt oder indirekt im Eigentum von Gazit oder ihren Tochtergesellschaften (insbesondere Gazit Gaia Limited ("Gaia") oder Gazit Midas Limited ("Midas")) befindet, geeinigt haben. Das Komitee der unabhängigen Direktoren des Board of Directors beabsichtigt, den Atrium- Aktionären einstimmig zu empfehlen, in der Anhörung vor Gericht und in der Gesellschafterversammlung für das Scheme abzustimmen. * Gemäß den Bedingungen des Erwerbs hat jeder Scheme-Aktionär Anspruch auf den Erhalt von: EUR 3,75 für jede Scheme-Aktie (der "Erwerbspreis") * Der Erwerbspreis entspricht einer Prämie in Höhe von rund: o 18,3 Prozent auf den Schlusskurs von EUR 3,17 pro Atrium-Aktie am letzten Handelstag; o 18,0 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs von EUR 3,18 pro Atrium-Aktie für den einmonatigen Zeitraum bis zum letzten Handelstag; und o 15,3 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs von EUR 3,25 pro Atrium-Aktie für den Zeitraum von drei Monaten bis zum letzten Handelstag. * Der Wert des ausgegebenen und noch auszugebenden Aktienkapitals vom Atrium, das sich nicht bereits im Eigentum von Gazit und ihren Tochtergesellschaften (insbesondere Gaia und Midas) befindet, wird zum Zeitpunkt des Erwerbs mit rund EUR 565 Millionen und das gesamte ausgegebene und noch auszugebende Aktienkapital von Atrium mit rund EUR 1,4 Milliarden bewertet. * Zum Zeitpunkt der Mitteilung halten Gazit und ihre Tochtergesellschaften Gaia und Midas gemeinsam 60,1% des ausgegebenen Aktienkapitals von Atrium. * Der Erwerbspreis ist in bar zu bezahlen, wobei Atrium beabsichtigt vor dem Wirksamkeitsdatum eine Sonderdividende in Höhe von bis zu EUR 0,60 je Atrium- Aktie an alle Inhaber von Atrium-Aktien auszuzahlen (die "Sonderdividende"). Im Fall, dass die Auszahlung dieser Sonderdividende tatsächlich vor dem Wirksamkeitsdatum erfolgt, wird der von Bidco zu zahlende Erwerbspreis um jenen Betrag reduziert, der dem Betrag der Sonderdividende entspricht. * Außer der Sonderdividende, beabsichtigt Atrium am oder nach dem Datum dieser Mitteilung und vor dem Wirksamkeitsdatum keine Dividenden oder sonstige Ausschüttungen anzukündigen, zu erklären, vorzunehmen oder zu zahlen. Wird eine solche Dividende oder sonstige Ausschüttung während dieser Zeit angekündigt, erklärt, vorgenommen oder ausgezahlt, wird Bidco den Erwerbspreis für jede Atrium-Aktie um jenen Betrag reduzieren, der dem Betrag dieser Dividende oder sonstigen Ausschüttung entspricht, es sei denn, die Scheme- Aktien werden gemäß dem Scheme auf einer Grundlage erworben, die Bidco berechtigt, diese Dividende oder sonstige Ausschüttungen zu erhalten und einzubehalten. Sofern Bidco eine solche Kürzung in Bezug auf eine Dividende oder eine sonstige Ausschüttung vornimmt, sind die Atrium-Aktionäre berechtigt, eine solche Dividende oder sonstige Ausschüttung zu beziehen und einzubehalten. * Es ist geplant, dass der Erwerb im Wege eines vom Gericht zu genehmigendem Scheme of Arrangement gemäß Artikel 125 des Jersey Companies Law durchgeführt wird. * Bidco und Atrium haben ein Implementation Agreement für den Erwerb abgeschlossen. Das Implementation Agreement regelt bestimmte Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Erwerb und enthält eine Go-Shop Klausel. Gemäß der Go- Shop Klausel ist das Komitee der unabhängigen Direktoren des Board of Directors von Atrium für einen Zeitraum von sieben Wochen nach dem Datum dieser Mitteilung berechtigt, alternative Angebote von Dritten einzuholen, die eine Verbesserung gegenüber diesem Angebot darstellen würden. Wenn ein verbessertes Angebot erfolgt, kann das Komitee der unabhängigen Direktoren des Board of Directors unter bestimmten Umständen seine Empfehlung zurückziehen und das verbesserte Angebot empfehlen. Gazit hat Atrium bestätigt, jedes verbesserte Angebot sorgfältig und in gutem Glauben zu prüfen. Unter bestimmten Umständen ist Atrium verpflichtet, Bidco eine Break Fee von EUR 10 Millionen (die "Break Fee") zu zahlen, wenn das Komitee der unabhängigen Direktoren des Board of Directors seine Empfehlung für den Erwerb zurückzieht, verändert oder seine Empfehlung des Erwerbs einschränkt oder nach der erfolgten Genehmigung des Scheme durch die Aktionäre, die notwendigen Dokumente bei Gericht nicht einbringt oder bekanntgibt, dass es den Erwerb nicht länger unterstützt. Weitere Einzelheiten zum Implementation Agreement, zur Go-Shop Klausel und zur Break Fee sind unter Ziffer 7. enthalten. * Der Erwerb wird zu den in Anhang 1 dieser Mitteilung definierten und im Scheme-Dokument dargelegten Bedingungen (samt der Bedingung der Wesentlich Nachteiligen Änderung) und Konditionen erfolgen. Wenn Bidco sich auf die Bedingung der Wesentlich Nachteiligen Änderung beruft, ist Bidco verpflichtet, an Atrium eine Reverse Break Fee von EUR 10 Millionen zu zahlen (die "Reverse Break Fee"). Weitere Einzelheiten zur Reverse Break Fee sind unter Ziffer 7. enthalten. * Das Komitee der unabhängigen Direktoren des Board of Directors, hat von UBS eine Fairness Opinion in Bezug auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Angebots erhalten, welche den darin enthaltenen Bedingungen unterliegt. * Darüber hinaus fungiert Lazard als Finanzberater für das Komitee der unabhängigen Direktoren des Board of Directors im Zusammenhang mit dem Erwerb. * Dementsprechend und unter der Annahme, dass kein verbessertes Angebot vorliegt, bestätigt das Komitee der unabhängigen Direktoren des Board of Directors seine Absicht, den Scheme-Aktionären einstimmig zu empfehlen, in der Anhörung vor Gericht für das Scheme zu stimmen und den Atrium-Aktionären zu empfehlen, in der Gesellschafterversammlung für die notwendigen Beschlüsse zur Implementierung des Scheme zu stimmen, wozu sich das Komitee der unabhängigen Direktoren des Board of Directors, das selber Atrium-Aktien hält, in Bezug auf seinen eigenen Anteilsbesitz von insgesamt 83.691 Atrium-Aktien unwiderruflich verpflichtet hat. Weitere Einzelheiten zu diesen Verpflichtungen, einschließlich der Umstände, unter denen diese nicht mehr verbindlich sind, sind in Anhang 2 enthalten. * Die Bedingungen des Erwerbs werden den Scheme-Aktionären bei der Anhörung vor Gericht und den Atrium-Aktionären in der Gesellschafterversammlung (die voraussichtlich unmittelbar nach der Anhörung vor Gericht stattfinden wird) zur Genehmigung vorgelegt. Die Anhörung vor Gericht und die Gesellschafterversammlung sollen es den Atrium-Aktionären ermöglichen, das Scheme und dessen Durchführung zu prüfen und insoweit diese als geeignet angesehen werden, dem Scheme und dessen Durchführung zuzustimmen. Um wirksam zu werden, muss das Scheme von einer einfachen Mehrheit, der bei der Anhörung vor Gericht anwesenden und abstimmenden Scheme-Aktionäre genehmigt werden, die persönlich oder durch einen Bevollmächtigten zumindest 3/4 der gesamten von diesen Scheme-Aktionären gehaltenen Stimmrechte vertreten. Darüber hinaus muss der Beschluss der Gesellschafterversammlung, der zur Umsetzung bestimmter Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Scheme erforderlich ist, mit Zustimmung von Atrium-Aktionären gefasst werden, die mindestens zwei Drittel der in der Gesellschafterversammlung abgegebenen Stimmen vertreten. * Die vollständigen Einzelheiten des Erwerbs werden im Scheme-Dokument dargelegt. Es ist beabsichtigt, dass das Scheme-Dokument, das weitere Informationen über den Erwerb, die Anhörung vor Gericht, die Gesellschafterversammlung sowie die Vollmachtsformulare enthält, nach der Go-

Shop Frist innerhalb von 12 Wochen nach dieser Mitteilung zu veröffentlichen. Auch ein voraussichtlicher Zeitplan der wichtigsten Ereignisse wird im Scheme- Dokument enthalten sein. * Nach Genehmigung des Scheme durch das Gericht am Tag der Genehmigungsanhörung wird Atrium eine Reihe von Schritten, die die Gruppenstruktur optimieren sollen ("Gruppenoptimierungsschritte"), durchführen. Weitere Einzelheiten zu den Gruppenoptimierungsschritten sind unter Ziffer 7. enthalten. * Der Erwerb wird voraussichtlich am 2. Januar 2020 wirksam werden, vorbehaltlich der Erfüllung (oder gegebenenfalls des Verzichts) der Bedingungen und weiterer Konditionen gemäß Anhang 1 dieser Mitteilung. * Gazit hat mit Menora Mivtachim Insurance Ltd. ("Menora") eine verbindliche Vereinbarung getroffen, ihr zum Wirksamkeitsdatum oder kurz danach Atrium- Aktien im Wert von bis zu EUR 150 Millionen (entspricht rund 12% des Stammkapital von Atrium) zum Erwerbspreis (abzüglich Dividenden oder Ausschüttungen welche vor dem Wirksamkeitsdatum gezahlt werden (inklusive Sonderdividende)) zu verkaufen. Die Vereinbarung mit Menora ist an die Bedingung geknüpft, dass der Erwerb wirksam wird. * Michael Errichetti ein Mitglied des Komitees der unabhängigen Direktoren des Board of Directors von Atrium, sagte: "Das Komitee der unabhängigen Direktoren des Board of Directors hat von Gazit ein Angebot erhalten, dass Gazit die Aktien von Atrium zu erwerben beabsichtigt, die Gazit aktuell nicht hält. Das Angebot unterliegt einer Go- Shop Bestimmung und wird im Rahmen eines Scheme of Arrangements umgesetzt, welches unter anderem die Genehmigung durch 3/4 oder mehr der Stimmrecht der bei der gerichtlichen Anhörung anwesenden oder vertretenen Minderheitsaktionäre benötigt. Das Komitee der unabhängigen Direktoren des Board of Directors hat Finanz- und Rechtsberater beauftragt das Angebot zu evaluieren und die bestmöglichen Bedingungen für die Minderheitsaktionäre auszuverhandeln. Zusätzlich hat das Komitee der unabhängigen Direktoren des Board of Directors, von UBS eine Fairness Opinion in Bezug auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Angebots erhalten, welche den darin enthaltenen Bedingungen unterliegt. Daher empfiehlt das Komitee der unabhängigen Direktoren des Board of Directors den Aktionären einstimmig das Angebot von Gazit." * Diese Mittteilung kommentierend sagte Chaim Katzmann, CEO und Chairman von Bidco und von Gazit: "Atrium verfügt über ein hochwertiges Portfolio, das sich größtenteils in den Hauptstädten Polens und der Tschechischen Republik - Warschau und Prag - befindet und über ein starkes, erfahrenes Managementteam. Gazit erwarb vor 11 Jahren eine erhebliche Beteiligung an Atrium und ist mit dem Unternehmen, seinen Vermögenswerten und deren Potenzial vertraut. Der direkte Besitz von Vermögenswerten wie denen von Atrium fördert unsere Strategie, unentbehrliche Immobilien in dicht besiedelten städtischen Gebieten mit zukünftigem Wachstumspotenzial direkt zu besitzen und zu verbessern. Wir freuen uns sehr, dass Menora Mivtachim als Partner bei dieser Investition dabei ist." Diese Zusammenfassung sollte in Verbindung mit dem vollständigen Text der nachfolgenden Mitteilung (einschließlich ihrer Anhänge) gelesen und ausgelegt werden. Der Erwerb unterliegt den Bedingungen und bestimmten weiteren Konditionen wie in Anhang 1 beschrieben sowie den vollständigen Bedingungen, die im Scheme-Dokument festgelegt werden. Anhang 2 enthält Einzelheiten zu den unwiderruflichen Zusicherungen, die Bidco erhalten hat. Anhang 3 enthält Definitionen bestimmter Begriffe, die in dieser Zusammenfassung und der nachfolgenden Mitteilung verwendet werden. Rückfragen Gazit * Lisa Haimovitz +972 3 6948000 Bidco * Zvi Gordon +972 3 6948000 Citigroup Global Markets Limited (Financial Adviser von Gazit) * Federico Monguzzi +39 02 8906 4519 UBS (Financial Adviser von Atrium) * Sebastiaan van Loon +44 7795590101 Lazard (Financial Adviser von Atrium) * Christian Straube +49 (0) 69 1700730 Kirkland & Ellis International LLP und Ogier sind als Rechtsberater von Gazit und Bidco tätig. Allen & Overy LLP und Appleby sind als Rechtsberater für Atrium tätig. Weiterführende Informationen Diese Mitteilung dient nur zu Informationszwecken und ist nicht dazu bestimmt und stellt auch keinen Teil eines Angebots, einer Einladung oder der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Erwerb, zur Zeichnung, zum Verkauf oder zur anderweitigen Veräußerung von Wertpapieren oder zur Aufforderung zur Abgabe einer Stimme oder Erteilung einer Zustimmung in einer Jurisdiktion, in welcher dadurch gegen geltendes Recht verstoßen wird, dar, noch wird es in solchen Jurisdiktionen zu einem Verkauf, einer Ausgabe oder einer Übertragung von Wertpapieren von Atrium kommen. Der Erwerb wird ausschließlich anhand des Scheme-Dokuments erfolgen, das die vollständigen Bedingungen des Erwerbs einschließlich der Einzelheiten zu den Abstimmungsmodalitäten im Rahmen des Scheme enthält. Jede Stimmabgabe im Rahmen des Scheme oder eine sonstige Rückmeldung in Bezug auf das Angebot zum Erwerb, sollte nur auf der Grundlage der im Scheme-Dokument enthaltenen Informationen erfolgen. Wichtige Informationen zu den Finanzberatern UBS AG London Branch ("UBS"), ist in der Schweiz zugelassen und beaufsichtigt durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht. UBS ist weiters in UK durch die Prudential Regulation Authority zugelassen und unterliegt der Aufsicht durch die Financial Conduct Authority und eingeschränkt jener der Prudential Regulation Authority. UBS handelt ausschließlich als Berater von Atrium und niemand anderem im Zusammenhang mit den in dieser Mitteilung beschriebenen Angelegenheiten und ist gegenüber niemandem außer Atrium dafür verantwortlich, die gegenüber Kunden von UBS erforderlichen Sorgfaltspflichten zu erbringen oder Beratung in Zusammenhang mit den hierin genannten Angelegenheiten zu leisten. Weder UBS noch ihre verbundenen Unternehmen haben oder übernehmen im Zusammenhang mit dieser Mitteilung, einer darin enthaltenen Erklärung, dem Angebot zum Erwerb oder anderweitig irgendeine Verpflichtung, Haftung oder Verantwortung (direkt oder indirekt, vertraglich, deliktisch, gesetzlich oder anderweitig) gegenüber einer Person, die nicht Kunde von UBS ist. Lazard & Co., Limited (welche durch die Financial Conduct Authority zugelassen und beaufsichtigt wird) und Lazard & Co, GmbH (zusammen "Lazard"), handeln ausschließlich als Berater von Atrium und niemand anderem im Zusammenhang mit dem Erwerb und sind gegenüber niemandem außer Atrium dafür verantwortlich, die gegenüber Kunden von Lazard erforderlichen Sorgfaltspflichten zu erbringen oder Beratung in Zusammenhang mit den hierin genannten Angelegenheiten zu leisten. Weder Lazard noch ihre verbundenen Unternehmen haben oder übernehmen im Zusammenhang mit dieser Mitteilung, einer darin enthaltenen Erklärung, dem Angebot zum Erwerb oder anderweitig irgendeine Verpflichtung, Haftung oder Verantwortung (direkt oder indirekt, vertraglich, deliktisch, gesetzlich oder anderweitig) gegenüber einer Person, die nicht Kunde von Lazard ist. Die Citigroup Global Markets Limited ("Citi"), die von der Prudential Regulation Authority autorisiert und von der Financial Conduct Authority und der Prudential Regulation Authority beaufsichtigt wird, fungiert ausschließlich als Berater von Gazit und niemand anderem im Zusammenhang mit den in dieser Mitteilung beschriebenen Angelegenheiten und ist gegenüber niemandem außer Bidco dafür verantwortlich, die gegenüber Kunden von Citi gewährten Sorgfaltspflichten zu erbringen oder Beratung in Zusammenhang mit den hierin genannten Angelegenheiten zu leisten. Weder Citi noch ihre verbundenen Unternehmen haben oder übernehmen im Zusammenhang mit dieser Mitteilung, einer darin enthaltenen Erklärung, dem Angebot zum Erwerb oder anderweitig irgendeine Verpflichtung, Haftung oder Verantwortung (direkt oder indirekt, vertraglich, deliktisch, gesetzlich oder anderweitig) gegenüber einer Person, die nicht Kunde von Citi ist. Ausländische Jurisdiktionen Die Möglichkeit von Atrium-Aktionäre am Angebot zum Erwerb teilzunehmen, die nicht in den Niederlanden, der Republik Österreich oder Jersey ansässig sind, ist abhängig von den jeweiligen Rechtsordnungen bzw. den Staaten, in denen sie sich befinden oder deren Staatsbürger sie sind. Personen, die nicht in den Niederlanden, der Republik Österreich oder Jersey ansässig sind, sollten sich über alle anwendbaren rechtlichen und/oder regulatorischen Anforderungen sowie Beschränkungen ihrer Rechtsordnung informieren und diese beachten. Weitere Einzelheiten für Aktionäre in ausländischen Jurisdiktionen werden im Scheme- Dokument enthalten sein. Die zur Zurverfügungstellung, Veröffentlichung oder Verbreitung dieser Mitteilung in oder innerhalb anderer Jurisdiktionen als den Niederlanden, der Republik Österreich oder Jersey kann gesetzlichen Einschränkungen unterliegen. Dementsprechend müssen sich alle Personen, die die Gesetze einer anderen Jurisdiktion als den Niederlanden, der Republik Österreich oder Jersey einzuhalten haben, über alle für sie geltenden Anforderungen und Beschränkungen informieren und diese einhalten. Jede Nichteinhaltung der geltenden Anforderungen und Beschränkungen kann eine Verletzung der Wertpapiergesetze einer solchen Jurisdiktion darstellen. Soweit dies nach anwendbarem Recht

