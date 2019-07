Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Dürr nach einer Gewinnwarnung von 33,50 auf 29,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Sebastian Ubert passte seine Schätzungen in einer am Dienstag vorliegenden Studie an die Prognosesenkung des Anlagen- und Maschinenbauers an. Homag, die Tochter für Holzbearbeitungsmaschinen, bleibe das Problemkind./ag/mis

