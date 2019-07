Mit positiven Vorgaben wird der DAX bei 12.355 Punkten kurz vor 8.00 Uhr taxiert. Charttechnisch könnte sich somit eine kleine Hoffnungsrally in Richtung 12.400 bis 12.450 Punkten ergeben. Etwas Skepsis ist allerdings noch angebracht (Reaktion der Märkte auf einen Wahlsieg von Boris Johnson, EZB, US-BIP sowie Quartalsberichte). Ein Abprall daher kurz nach Eröffnung an der Abwärtstrendlinie in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...