Bei der Steinhoff-Aktie konnten die Käufer einen Fehlstart in die neue Handelswoche zwar nicht vermeiden. Doch zumindest ist es ihnen gelungen, eine größere Katastrophe zunächst zu verhindern. Ob auf Dauer, das werden die nächsten Tage zeigen, doch zumindest ist des den Bullen am Montag noch einmal gelungen, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Am Montagmorgen ist die Steinhoff-Aktie zwar mit deutlichen Abschlägen in den Handel gestartet, doch das gleich zu Handelsbeginn ausgebildete Tief bei 0,076 ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...