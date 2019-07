Der Atrium Real Estate-Mehrheitsaktionäre Gazit bietet den Aktionären 3,75 Euro je Aktie. Das Komitee der unabhängigen Direktoren des Board of Directors von Atrium habe sich mit Nb (2019) B.V. ("Bidco"), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Gazit-Globe Ltd, über die Bedingungen des Erwerbs des gesamten ausgegebenen und allenfalls noch auszugebenden Aktienkapitals, das sich nicht bereits im Eigentum von Gazit oder ihren Tochtergesellschaften befindet, durch Bidco geeinigt, teilt Atrium mit. Aktuell seien 60,1 % des ausgegebenen Aktienkapitals in Besitz von Gazit. Der Angebotspreis von 3,75 Euro entspricht einer Prämie von rund: 18,3 Prozent auf den Schlusskurs von 3,17 Euro pro Atrium-Aktie am 22. Juli 2019, bzw. 18,0 Prozent für den einmonatigen Zeitraum bis 22 ....

