Der berühmteste Marktbeobachter Gartner sagt einen Produktionsrückgang von 9,6 % für den weltweiten Chipabsatz in diesem Jahr voraus, doch die Kurse aller Chipaktien steigen weiter. Wer hat Recht? Infineon schaffte gestern bereits den Sprung über 17 Euro, nachdem die Aktie vor vier Wochen noch in den Keller gerammt wurde und unter 15 Euro fiel. Gestern waren alle Chiptitel wie Dialog oder AMS auf Bergfahrt. Dialog teilweise plus 4,2 %. Mitlaufen? Auf einen fahrenden Zug zu springen ist etwas riskant. Wir warten technische Korrekturen ab.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info