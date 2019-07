EQS Group-News: Swiss Shakti Foundation / Parola (s): Valuto cripto / Technologia blockchain/Andamento del fatturato Swiss Shakti Foundation: Shakti Coin rivoluziona la criptovaluta con un protocollo pratico, semplice e filantropico 2019-07-23 / 07:54 *Shakti Coin rivoluziona la criptovaluta con un protocollo pratico, semplice e filantropico* _L'umanità prende il controllo finanziario con il protocollo proof-of-effort_ *BERKELEY, Calif. (23 LUGLIO 2019)* - Uno dei motivi principali per cui Bitcoin non ha sostituito le valute tradizionali è che il protocollo originale alla base della valuta rendeva troppo criptica la comprensione per la gente comune e troppo complicato l'uso quotidiano. La Swiss Shakti Foundation [1], un movimento locale alla base di Shakti Coin, ha sviluppato un protocollo di nuova generazione che demistifica la criptovaluta attraverso l'umanizzazione. Shakti Coin è diversa da qualsiasi altra valuta digitale, perché utilizza un protocollo Proof-of-Effort (PoE) invece di un protocollo Proof of Work (PoW). Il rivoluzionario protocollo PoE di Shakti Coin premia le famiglie in tutto il mondo con uno Shakti Coin per ogni giorno in cui il bambino frequenta la scuola. Il modo in cui gli Shakti Coin sono "estratti" è stato progettato per rendere il mining più semplice, efficiente dal punto di vista energetico ed eseguito dai membri della comunità, creando un sistema progettato per decimare la povertà infantile su scala globale. Analogamente ad altre valute digitali, la missione di Shakti non è solo di fornire un mezzo finanziario e di inclusione per milioni di persone senza un conto bancario tradizionale, ma anche eradicare la povertà migliorando significativamente la partecipazione scolastica. "Se vogliamo assistere a una migliore distribuzione della ricchezza a livello locale, nazionale e globale, abbiamo bisogno di un'infrastruttura finanziaria legalmente conforme che lo permetta", ha affermato Cathy Anthony, con la Swiss Shakti Foundation. "Il progetto Shakti Coin fungerà da importante catalizzatore per un cambiamento sociale positivo". Il funzionamento di Shakti Coin è facile da capire. Per ogni giorno che un bambino va a scuola i genitori ricevono uno Shakti Coin, che ha un valore nominale e fisso di 5 USD. I verificatori ricevono un micro-pagamento per verificare la presenza, i membri della comunità convalidano la partecipazione dei bambini e poi i genitori raccolgono il loro Shakti Coin. Gli Shakti Coin possono essere utilizzati in una rete di aziende in costante aumento. Inoltre, anche le scuole partecipanti ricevono micro-pagamenti da utilizzare per migliorare le infrastrutture scolastiche. Nel vero senso della parola, ogni Shakti Coin rappresenta un investimento nel capitale intellettuale dell'umanità. ?^ la prima valuta digitale che sfrutta la tecnologia per promuovere il benessere sociale. *Informazioni su Shakti Coin* Il progetto Shakti è un'iniziativa internazionale e non è affiliato a industrie, governi, movimenti religiosi o politici. Ulteriori informazioni disponibili su https://www.shakticoin.com [2]. *Contatti con i media* Francesco Onorato Swiss Shakti Foundation IDPR di Shakti Coin secretariat@shakticoin.com francesco@interdependence.com +1 949.777.2481 Materiale supplementare per il messaggio: Foto: http://newsfeed2.eqs.com/shakti/844943.html [3] Légende: SINGLE Currency Documento: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=TINUYQOGFV [4] Titolo del documento: Shakti Coin rivoluziona la criptovaluta con un protocollo pratico, semplice e filantropico Fine Corporate News 844943 2019-07-23 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=5520c2d6be3ee17d890cb814edcdf5b0&application_id=844943&site_id=vwd&application_name=news 2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=386eadbf7a05e2df3c39140464fd5043&application_id=844943&site_id=vwd&application_name=news 3: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=dbd3ec5f47dd84a5420585f749cca06a&application_id=844943&site_id=vwd&application_name=news 4: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=0330deabcc39a8d832339f38b131396e&application_id=844943&site_id=vwd&application_name=news

