flatex Morning-news Silber: Der Preis für eine Feinunze Silber konnte in der abgelaufenen ...

Der Preis für eine Feinunze Silber konnte in der abgelaufenen Handelswoche am Donnerstag mit 16,59 US-Dollar ein neues Jahreshoch erreichen. Seit dem Mai-Tief konnte der Silberpreis um mehr als zwei US-Dollar je Feinunze zulegen. Die hier an dieser Stelle bereits mehrfach angeführte historisch niedrige Gold-Silber-Ratio führte nach der jüngsten Gold-Hausse offenbar zu einem Umdenken der Silber-Bullen und somit zu verstärkten Käufen. Zum Zeitpunkt dieser Analyse lag die Gold-Silber-Ration bei rund 87,3. Die Analysten der ING verwiesen auf die enorm gestiegenen Bestände der Silber-ETFs. Diese kauften seit Anfang des Monats rund 20 Millionen Unzen Silber. Die ETF-Bestände kletterten mit einem Volumen von 546 Millionen Unzen auf ein Zweijahreshoch.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom alten Jahreshoch des 20. Februar 2019 bei 16,22 US-Dollar bis zum jüngsten Verlaufstief des 28. Mai 2019 bei 14,29 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite zu ermitteln. Die Widerstände wären bei den Marken von 16,21/15,77/15,48/15,25 und 15,03 US-Dollar auszumachen.

