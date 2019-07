Weil an den Finanzmärkten derzeit lediglich mit einer kleinen US-Leitzinserhöhung von 25 Basispunkten gerechnet wird, drückte der starke Dollar den Goldpreis in etwas tiefere Regionen.Beim weltgrößten Gold-ETF SPDR Gold Shares kann man derzeit dennoch ein anhaltend hohes Interesse feststellen. Dessen gehaltene Goldmenge hat sich nämlich am gestrigen Montag von 820,49 auf 825,18 Tonnen (+0,6 Prozent) erhöht, was den höchsten Wert seit 13 Monaten darstellt. Für erhöhte Aufmerksamkeit dürfte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...