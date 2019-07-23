FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.07.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.07.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
Q9I XFRA CA04854Q1019 ATLANTIC GOLD
DGD XFRA AU000000DEG6 DE GREY MINING LTD.
3KB1 XFRA US8716282020 SYNTHESIS EN.SYS DL-,01
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Q9I XFRA CA04854Q1019 ATLANTIC GOLD
DGD XFRA AU000000DEG6 DE GREY MINING LTD.
3KB1 XFRA US8716282020 SYNTHESIS EN.SYS DL-,01