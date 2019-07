Wirecard - Angriff auf das Allzeithoch mit 30% Kurspotenzial!

Ausbruch aus dem Abwärtstrend

Symbol:ISIN:Die Aktie von Wirecard hat nach der Anschuldigung der Bilanz-Manipulation durch die Financial Times, turbulente Zeiten hinter sich. Nun kann sich Wirecard wieder mehr auf das operative Geschäft konzentrieren. Erst kürzlich meldete der Zahlungsdienstleister die Partnerschaft mit Alibaba um in tausenden DM-Filialen AliPay zu integrieren. 2018 wickelte Wirecard ein Transaktionsvolumen von 125 Mrd. EUR ab. Aktuell notiert die Aktie von Wirecard knapp 25 Prozent unter ihrem Allzeithoch, das im Jahr 2018 bei 199,- EUR lag.Die Aktie des Zahlungsdienstleisters ist gerade an einem interessanten Niveau angekommen. Wirecard notiert knapp unter dem horizontalen Widerstandsbereich bei 150,75 EUR über dem EMA 20 und dem EMA 50 unter der Abwärtstrendlinie. Wenn es Wirecard gelingt, aus diesem Kreuzwiderstand auszubrechen, hat die Aktie gute Chancen ihre Aufwärtsbewegung weiter fortzusetzen. Die Abwärtstrendlinie würde danach als Support fungieren und sollte auf Tagesschlusskurs-Basis nicht mehr unterschritten werden.Den Long-Einstieg könnte man bei einem Ausbruch aus dem Bereich des Kreuzwiderstandes vornehmen. Der Stopp geht bei aggressiveren Tradern unter die Breakoutkerze. Defensivere Trader könnten der Aktie mehr Raum geben, und den Stopp in den Bereich unter der Abwärtstrendlinie setzen. Hier wird auch der EMA 20 und der EMA 50 verlaufen, die zusätzlichen Support bieten sollten.Meine Meinung zu Wirecard ist BULLISCH