Wien (www.aktiencheck.de) - In Europa stachen am gestrigen Handelstag besonders Automobilhersteller- & Zulieferer-Aktien hervor, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Verantwortlich gezeigt habe sich die Bereitschaft des deutschen Wirtschaftsministers, die Handelszölle auf Null zu senken, um im Handelsstreit mit den USA ein positives Signal zu senden. ...

