Der deutsche Autokonzern Daimler wird immer chinesischer. Nach Geely beteiligt sich nun auch der langjährige Partner BAIC am Mercedes-Hersteller.

Der chinesische Autohersteller BAIC beteiligt sich am deutschen Autohersteller Daimler. Die Beijing Automotive Group (BAIC) habe insgesamt fünf Prozent an Daimler erworben, teilten beide Unternehmen am Dienstag mit.

Etwa die Hälfte davon erstand BAIC direkt, auf die andere Hälfte sicherte sich das Unternehmen das Kaufrecht. BAIC und Daimler arbeiten bereits seit mehr als zehn Jahren zusammen. "Wir möchten diese Allianz durch eine Beteiligung an Daimler weiter stärken", ...

