23. Juli 2019 - Spearmint Resources Inc. (CSE: SPMT) (OTC Pink: SPMTF) (FWB: A2AHL5) (das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen nach dem Erhalt positiver Gold- und Kupferergebnisse eines kürzlich abgeschlossenen Arbeitsprogramms (siehe Pressemeldung vom 18. Juli 2019) beschlossen hat, das Goldprojekt Hammernose unverzüglich zu vergrößern. Das Projekt erstreckt sich nun über 5.910 Acres im Goldgürtel Spences Bridge im Süden der kanadischen Provinz British Columbia und grenzt direkt an das Projekt, das von Westhaven Resources Inc. (WHN.v) und Sable Resources Ltd. (CSE: SAE) im Rahmen einer strategischen Zusammenarbeit betrieben wird.

James Nelson, President von Spearmint, sagte: Angesichts der positiven Daten aus den Probenahmen in unserem Projekt Hammernose in BC wollten wir unseren Grundbesitz in diesem spannenden Gold- und Kupfergebiet unverzüglich erweitern. Nachdem die Goldpreise an Stärke gewinnen und die Aufmerksamkeit des Marktes sowie der Fokus in mehreren Regionen in BC verstärkt auf Gold gerichtet ist, ist Spearmint gut aufgestellt, um von einer sehr aktiven Arbeitssaison in diesem Sommer zu profitieren.

Die jüngsten Explorationserfolge von Westhaven Ventures Inc. (WHN.v) in seinem Konzessionsgebiet Shovelnose, das sich südlich von Hammernose befindet, haben ein anhaltendes Interesse an der Exploration in diesem Gebiet geweckt. Die nördliche Grenze des Konzessionsgebiets Shovelnose liegt 1,5 Kilometer südlich der südlichen Grenze des Konzessionsgebiets Hammernose. Die Explorationen von Westhaven konzentrieren sich in erster Linie auf die South Zone, die sich etwa 7,4 Kilometer südlich der Südgrenze von Hammernose befindet.

Westhaven hat bei Shovelnose im vergangenen Winter Diamantbohrungen mit acht Löchern über insgesamt 3.031 Meter niedergebracht. Das Bohrprogramm lieferte außergewöhnlich hohe Goldgehalte (Bonanza-Gehalte), einschließlich des besten Lochs, das jemals bei Shovelnose gebohrt wurde (SN19-01: 12,66 Meter mit 39,31 g/t Gold und 133,11 g/t Ag), und bestätigte mit der erfolgreichen Durchörterung einer Erzgangzone mit Goldmineralisierung in SN19-07 das Potenzial für eine Mineralisierung im südlichen Verwerfungsblock.

Über Spearmint Resources

Die aktuellen Projekte von Spearmint umfassen ein Portfolio aus Goldprojekten in British Columbia: die Goldprojekte im Golden Triangle, die aus sechs Konzessionen mit einer Gesamtfläche von 9.157 Acres (ca. 37 km²) bestehen und an das Gebiet von GT Gold Corp. (GTT.v) angrenzen; die Kupfer-Gold-Projekte NEBA West mit 920 Acres (ca. 3,7 km²) und NEBA mit 6.803 Acres (ca. 27,5 km²), die an den Grundbesitz von Aben Resources Ltd (ABN.v) angrenzen; das Gold-Kupfer-Projekt Henry, das aus zwei zusammenhängenden Konzessionen mit insgesamt 4.912 Acres (ca. 19,9 km2) Grundfläche im direkten Umfeld des Grundbesitzes von Golden Ridge Resources Ltd. (GDLN.v) bestehen; das Nickel-Kupfer-Projekt EL North mit 17.593 Acres (ca. 71,2 km2) Grundfläche, das aus sechs zusammenhängenden Konzessionen im Bergbaurevier Eskay Creek besteht und an den Grundbesitz von Garibaldi Resources Corp. (GGI.v) grenzt; und die neueste Akqusition, das 4.980 Acres (ca. 20,15 km2) große Konzessionsgebiet Prickle, das an den Grundbesitz von Brixton Metals Corp. (BBB.v) grenzt.

Die anderen Projekte von Spearmint in British Columbia sind die Projekte Gold Mountain, die aus drei separaten Konzessionen mit einer Fläche von insgesamt 1.245 Acres (ca. 5 km²) bestehen und an das Gebiet von Barkerville Gold Mines (BGM.v) angrenzen; das Kupfer-Goldprojekt Safari, das sich auf 9.007 Acres (ca. 36,5 km²) im nördlichen Bereich der Region Quesnel Trough im Norden von Zentral-British Columbia erstreckt und an den Grundbesitz von Serengeti Resources Inc (SIR.v) grenzt; und das 5.910 Acres (ca. 23,9 km²) große Goldprojekt Hammernose, das im Goldgürtel Spences Bridge im Süden von BC liegt und an ein Projekt grenzt, das von Westhaven Resources Inc. (WHN.v) und Sable Resources Ltd. im Rahmen einer strategischen Zusammenarbeit betrieben wird. Diese Konzessionen wurden über MTOnline erworben.

Die aktuellen Projekte von Spearmint beinhalten auch das Vanadiumprojekt Chibougamau, das sich über eine zusammenhängende Fläche von 17.142 Acres (69,4 km2) erstreckt. Diese Vanadiumprojekte grenzen an die Vanadiumlagerstätte im Vanadiumprojekt Ilmenite von BlackRock Metals (Privatunternehmen) und das Projekt von Vanadium One Energy Corp. (VONE-TSX.V). Außerdem verfügt Spearmint über die Lithiumprojekte Clayton Valley in Nevada, die aus zwei Konzessionen mit 1.160 Acres (ca. 4,7 km²) Grundfläche neben Pure Energy Minerals (PE.V) und Cypress Development Corp. (CPY.V) bestehen. Dort durchteufte Spearmint bei Bohrungen Lithiumwerte von bis zu 1.670 ppm Li.

