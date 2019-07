Der nächste bitte, so lautet derzeit das Motto auf dem Tier 2 Markt was perhipherie Emittenten anbelangt. Von der Banca Popolare di Sondrio wird heute eine italienische Tier 2 Emission auf dem Markt kommen. Die Emission wird von Fitch im High-Yield Segment eingestuft (BB). Die Laufzeit entspricht der "üblichen" Laufzeit für Tier 2 Emissionen (10NC5). Mit Cirsa (B2/B+) steht eine weitere High-Yield Emission an. Der Emittent plant eine EUR 440 Mio. schwere Emission (erwartet B2/B+) mit 6 Jahren Laufzeit, welche nach einem Jahr erstmals rückzahlbar sein soll (NC1). Auch Real Estate seitig steht mit der Vivion Ivestments ein Emittent in den Startlöchern, welcher von S&P gerade mit BB eingeschätzt wurde ....

