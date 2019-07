Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Trump erzielt Haushaltseinigung mit oppositionellen Demokraten

US-Präsident Donald Trump hat eine längerfristige Haushaltseinigung mit den oppositionellen Demokraten erzielt, die milliardenschwere Mehrausgaben ermöglicht und eine abermalige Haushaltssperre verhindern soll. Trump schrieb am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter, es sei ein "Kompromiss" mit den Anführer seiner Republikaner und der Demokraten in beiden Kongresskammern erreicht worden. Dies sei "ein großer Sieg für unser großartiges Militär und unsere Veteranen". Die Einigung hebt die Ausgabengrenzen für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 an. Außerdem wird die Schuldenobergrenze bis Ende Juli 2021 außer Kraft gesetzt - also bis knapp neun Monate nach der Präsidentschaftswahl von Anfang November 2020.

Arbeitgeber drohen IG Metall mit Ende des Flächentarifvertrags

Der Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, Rainer Dulger, hat der IG Metall mit einem Ende des Flächentarifvertrags in der Metall- und Elektroindustrie gedroht. "Wenn alle Unternehmen die Tarifbindung verlassen, kann die Gewerkschaft zusehen, wie sie sich im Häuserkampf durchschlägt", sagte Dulger der Süddeutschen Zeitung. Durch den Flächentarifvertrag werden seit Jahrzehnten die Arbeitsbedingungen von 1,9 Millionen Beschäftigten der Branche geregelt.

FDP und SPD sehen weiter großen Klärungbedarf bei Pkw-Maut

Auch nach der Offenlegung von Verträgen zur gescheiterten Pkw-Maut durch das Bundesverkehrsministerium sehen FDP und SPD noch viele offene Fragen bei dem Thema. Ressortchef Andreas Scheuer (CSU) müsse unter anderem interne Gutachten und Vermerke an den Bundestag übermitteln, forderte der FDP-Verkehrsexperte Oliver Luksic in der Augsburger Allgemeinen. Ohne umfassende Aufklärung seitens des Ministeriums werde ein Untersuchungsausschuss "unvermeidlich".

Europäische Schutzmission für Schifffahrt im Golf geplant

Großbritannien hat eine europäische Schutzmission für die Schifffahrt im Persischen Golf angekündigt. Das sagte der britische Außenminister Jeremy Hunt am Montag nach einer Dringlichkeitssitzung des Krisenkabinetts in London. Zugleich betonte Hunt, sein Land suche keine "Konfrontation" mit Teheran nach der Festsetzung des unter britischer Fahne fahrenden Tankers "Stena Impero" durch den Iran.

Irans Außenminister: Teheran will "normale Beziehungen" mit Großbritannien

Trotz des anhaltenden Tanker-Konflikts hat sich der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif für "normale Beziehungen" mit Großbritannien ausgesprochen - und sich mit einer Botschaft an den wahrscheinlich künftigen neuen britischen Regierungschef Boris Johnson gewandt. "Es ist sehr wichtig für Boris Johnson, wenn er in die Downing Street einzieht, zu verstehen, dass der Iran keine Konfrontation sucht", sagte Zarif am Montag bei einem Besuch in Nicaragua.

Macron: 14 EU-Staaten stimmen "Prinzip" der Umverteilung von Flüchtlingen zu

14 EU-Staaten haben nach Angaben von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in einen geplanten "solidarischen Mechanismus" zur Verteilung von aus Seenot geretteten Migranten eingewilligt. 14 Länder hätten "dem Prinzip" des deutsch-französischen Kompromissvorschlags für eine Übergangslösung zugestimmt, sagte Macron am Montag in Paris. Von diesen hätten acht Staaten eine "aktive" Beteiligung zugesichert, darunter Deutschland und Frankreich.

Trump sieht mögliches Abkommen mit dem Iran in weite Ferne rücken

US-Präsident Donald Trump sieht eine mögliche Einigung mit dem Iran in weite Ferne rücken. "Es fällt mir immer schwerer, ein Abkommen mit dem Iran schließen zu wollen", sagte Trump am Montag vor Journalisten im Weißen Haus. US-Außenminister Mike Pompeo kündigte Sanktionen gegen den chinesischen Ölkonzern Zhuhai Zhenrong an. Das Staatsunternehmen ist der wichtigste Importeur von iranischem Rohöl in China.

Basis der Bremer Linken billigt rot-grün-rotes Bündnis

Die Basis der Bremer Linken haben das geplante rot-grün-rote Regierungsbündnis mit SPD und Grünen gebilligt. 78,5 Prozent der teilnehmenden Mitglieder sprach sich in einer Urabstimmung für die Koalition aus, wie die Partei am Montagabend in Bremen nach der Auszählung der Stimmen mitteilte. Die Frist zur Teilnahme an dem Mitgliederentscheid war zuvor am Montagnachmittag ausgelaufen.

Griechisches Parlament bestätigt neuen Regierungschef Mitsotakis im Amt

Griechenlands Parlament hat am Montagabend dem neuen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis das Vertrauen ausgesprochen. Nach dreitägiger Debatte bestätigte eine Mehrheit von 158 der 300 Abgeordneten den Politiker der konservative Partei Nea Dimokratia (ND) im Amt. Mitsotakis kündigte noch für diesen Sommer eine erste Steuersenkung an.

Südkorea gibt Warnschüsse auf russisches Militärflugzeug ab

Südkorea hat nach eigenen Angaben Warnschüsse auf ein russisches Militärflugzeug abgegeben, das den Luftraum des Landes verletzt haben soll. Ein südkoreanischer Militärvertreter sagte der Nachrichtenagentur AFP, das russische Flugzeug habe den südkoreanischen Luftraum vor der Ostküste des Landes am Dienstag zwei Mal verletzt. Daraufhin seien südkoreanische Kampfjets aufgestiegen. Es seien Warnschüsse abgegeben worden.

Russlandbeauftragter sieht nach Wahl Chance für Frieden in Ostukraine

Der Russlandbeauftragte der Bundesregierung, Dirk Wiese (SPD), sieht durch den Wahlsieg des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj die Chancen auf ein Ende des bewaffneten Konflikts im Osten der Ukraine gestiegen. "Dank Selenskyj gibt es nun zumindest ein neues positives Momentum in diesem Konflikt", sagte Wiese der Saarbrücker Zeitung. Russland sollte seiner Verantwortung gerecht werden und diese Chance nicht ungenutzt lassen, forderte er.

Indien weist Angaben Trumps zu Bitte um Vermittlung in Kaschmir-Konflikt zurück

Die indische Regierung hat Angaben von US-Präsident Donald Trump zurückgewiesen, Neu Delhi habe ihn um Vermittlung im Kaschmir-Konflikt mit Pakistan gebeten. Ein Sprecher des indischen Außenministeriums sagte am Dienstag, Premierminister Narendra Modi habe keine solche Bitte an Trump gerichtet. Es sei immer die Position Indiens gewesen, dass offene Fragen mit Pakistan auf bilateraler Ebene diskutiert werde müssten.

US-Polizist wünscht Abgeordneter Ocasio-Cortez auf Facebook eine Kugel

Nach den Attacken von US-Präsident Donald Trump gegen vier demokratische Politikerinnen hat ein Polizist auf Facebook nahegelegt, eine der Abgeordneten zu erschießen. Der Polizist aus Gretna im Bundesstaat Louisiana schrieb laut Medienberichten auf Facebook mit Blick auf die Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez, die "niederträchtige Idiotin" brauche eine Kugel. Der Polizeichef von Gretna ordnete daraufhin Ermittlungen gegen den Beamten an.

Erneut großflächiger Stromausfall in Venezuela

Venezuela ist erneut durch einen großflächigen Stromausfall in Dunkelheit gestützt worden. In der Hauptstadt Caracas fiel am Montagnachmittag (Ortszeit) der Strom aus, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Internetnutzer aus mindestens der Hälfte der venezolanischen Bundesstaaten berichteten ebenfalls von Stromausfällen. Kommunikationsminister Jorge Rodríguez sprach von einem "elektromagnetischen" Angriff, der auf die Stromerzeugung in der südlichen Region Guayana abgezielt habe.

Drogenbaron "El Chapo" legt Berufung gegen lebenslange Haftstrafe ein

Der mexikanische Drogenbaron Joaquín "El Chapo" Guzmán hat Berufung gegen seine lebenslange Haftstrafe eingelegt. Wie aus einem am Montag veröffentlichten Dokument hervorgeht, reichte Guzmáns Anwalt Marc Fernich den Berufungsantrag am Donnerstag ein - wenige Stunden nach dem Urteilsspruch gegen seinen Mandanten vor einem Gericht im New Yorker Stadtteil Brooklyn.

+++ Konjunkturdaten +++

SINGAPUR

Verbraucherpreise Juni +0,6% gg Vj (PROG: +0,7%)

Verbraucherpreise Kernrate Juni +1,2% (Mai: +1,3%) gg Vj

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

July 23, 2019 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.