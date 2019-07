Pressemitteilung der Diok RealEstate AG:

- Diok erwirbt drei weitere Objekte in NRW und Sachsen-Anhalt

- Portfolio wächst erneut auf EUR 150.350.000,00

Die Diok RealEstate AG (Diok) hat Kaufverträge für drei Bürogebäude in Köln, Gelsenkirchen und Magdeburg unterzeichnet und wächst damit weiter dynamisch auf ein Portfoliovolumen in Höhe von EUR 150.350.000,00.

Die beiden Bürogebäude in NRW befinden sich in Köln und Gelsenkirchen und sind langfristig an jeweils einen Nutzer aus der Technologiebranche (Köln) oder die öffentliche Hand (Gelsenkirchen) vermietet. Das Objekt ...

