Seit vergangenen Freitag sind die Ölpreise um mehr als zwei Prozent gestiegen. Am Dienstag halten die Ölpreise ihre Gewinne.

Die Ölpreise haben sich am Dienstag nur wenig bewegt. Damit haben sie die Kursgewinne seit Freitag wegen der angespannten Lage am Persischen Golf vorerst nicht weiter ausgebaut. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 63,31 US-Dollar. Das waren fünf Cent mehr als am Freitagabend. Der Preis für ein Barrel ...

