Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts007/23.07.2019/09:05) - Start-ups, die sich mit der Frage beschäftigen - wie mache ich Texte für Öffentlichkeitsarbeit und PR mit BISS und POWER. "Brainstorming und neue Ideen, das sind die Stichworte. Ich zeige anhand kommender Kalender-Highlights und eigner praktischer Beispiele von Klienten, wie man für das eigene Unternehmen und die eigenen Produkte perfekte Presseideen und Pressetexte für die zweite Jahreshälfte 2019 generieren kann, die auch wirklich gelesen werden", so Pressetherapeut Alois Gmeiner über die Inhalte dieses einstündigen Online-Seminars. Gmeiner berät Kunden in den Bereichen Guerilla-Marketing und Kreativ-PR und arbeitet als Marketing-Sparringpartner für KMUs und Freiberufler in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Gratis Anmeldung zum Webinar unter dem Link https://www.edudip.com/invite/3c27/1202266 Warum PR-Ideen für die zweite Jahreshälfte planen? Die Presse ist ständig auf der Suche nach "aktuellen" Themen. Als PR-Verantwortlicher oder Unternehmer sollte man sich daher vom Jahreskalender inspirieren lassen, um der Presse immer wieder interessante Themen oder PR-Ideen zu liefern. Die Fülle an kreativen Möglichkeiten ist enorm. Genau darum gilt es, der Presse (aber auch den eigenen Kunden und Interessenten, die im Internet recherchieren) interessante Storys in Verbindung mit unserem Produkt und anstehenden Jahresfesttagen oder Tagesereignissen zu präsentieren. Aber dafür braucht es rechtzeitige Planung. PR-Ideen gibt es in jedem Kalender! Ob es sich nun um große Feiertage wie Halloween, Nikolaus, Weihnachten oder Karneval handelt, den Beginn und das Ende von Jahreszeiten oder um Geburtstage von prominenten Zeitgenossen. Aus allem lässt sich mit etwas Kreativität und Brainstorming eine coole PR-Idee zaubern. Wie das geht, zeigt das Webinar mit dem Pressetherapeuten. Die Themen dieses GRATIS-Webinars: * Was interessiert die Medien, wie werden Sie von Interesse für Medien? * Die wichtigsten PR-Fixpunkte bis Ende des Jahres * Kreative Ideen für diese PR-Fixpunkte * Identifizieren und Definieren der Themengruppen im eigenen Unternehmen * Ideenfindung für Kern- oder Hauptthemen * Ideenfindung für Kreativ- oder Powerthemen für 2019 * Wo versteckt sich die Top-Story? * PR - anders als die anderen KURZ GESAGT: In diesem Webinar erfahren Sie das Geheimnis erfolgreicher PR Jahresplanung. Bisher haben über 500 (!) Personen dieses Einzelwebinar des Presse- bzw. Werbetherapeuten besucht und sich Ideen geholt! Weit über 5000 (!) Teilnehmer hatte die gesamte Webinar-Reihe des Werbetherapeuten bisher. Webinartitel: PR-Ideen - MIT BISS - für die zweite Jahreshälfte - wichtige Fixpunkte in der PR Jahresplanung 2019 Zeit: Freitag 27. Juli um 10 Uhr Gratis Anmeldung zum Webinar unter dem Link https://www.edudip.com/invite/3c27/1202266 Wer schnell KOSTENLOSE Tipps und Ideen für sein Marketing und seine Pressearbeit erhalten möchte, sollte den unverbindlichen Werbe-Check auf der Website des Werbetherapeuten ausfüllen. Die Analyse und einige erste, sofort umsetzbare Ideen für mehr Kunden und mehr Bekanntheit kommen umgehend. https://www.werbetherapeut.com/gratis-werbecheck (Ende) Aussender: Der Pressetherapeut Ansprechpartner: Gmeiner Tel.: 0043/699 133 20 234 E-Mail: pressetherapeut@pressetherapeut.com Website: www.pressetherapeut.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190723007

(END) Dow Jones Newswires

July 23, 2019 03:05 ET (07:05 GMT)