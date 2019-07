Der Autobauer Hyundai hat im zweiten Quartal erneut von einer starken Nachfrage nach Stadtgeländewagen profitiert. Dabei spielten auch Währungseffekte in die Karten. Der operative Gewinn stieg um 30 Prozent auf knapp 1,24 Billionen Won (939 Mio Euro). Damit übertraf Hyundai die Erwartungen der Analysten. An der Börse in Seoul drehte der Kurs der Hyundai-Aktie nach anfänglichen Gewinnen um gut ein Prozent ins Minus - mein Nettogewinn hatten Anleger mehr erwartet. EUWAX ...

