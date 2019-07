Joint Venture aus der Munich Hotel Projekt GmbH und der RESIDIA Gruppe realisiert neuen Hotelkomplex in München DGAP-News: Residia Asset Management AG / Schlagwort(e): Immobilien Joint Venture aus der Munich Hotel Projekt GmbH und der RESIDIA Gruppe realisiert neuen Hotelkomplex in München 23.07.2019 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Bruttogeschossfläche von mehr als 19.000 Quadratmetern sowie 528 Zimmer vorgesehen / Mieter ist die Hotelbetreibergesellschaft PRIMESTAR Hotel GmbH / Fertigstellung für Ende 2021 geplant München, 22. Juli 1019. Ein Joint Venture aus der Munich Hotel Projekt GmbH und der RESIDIA Gruppe realisiert den Neubau eines Hotelkomplexes mit 528 Zimmern und einer Fläche von mehr als 19.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche, welcher bereits vor Baubeginn vollständig an die PRIMESTAR Hotel GmbH vermietet wurde und künftig die Hotels Hampton by Hilton und Holiday Inn Express betreiben wird. "Nach der detaillierten Entwicklungsphase beginnen jetzt die Bauarbeiten an der Ingolstädter Straße. Nachdem alle Gewerke bereits vergeben sind, rechnen wir mit einer planmäßigen Fertigstellung Ende 2021", erklärt Werner Mürz, Inhaber der RESIDIA Gruppe. Der Münchner Hotelmarkt zählt zu einem der prosperierendsten in ganz Deutschland. Hotelimmobilien haben sich in den vergangenen Jahren zu einer gleichfalls nachhaltigen wie dynamischen Assetklasse entwickelt. Nachdem das Joint Venture 2017 das ehemalige Fashion Atrium im Münchner Norden erworben hat, wurde es vollständig abgerissen und die Fläche neu entwickelt. Über die Hotelbetriebsgesellschaft Primestar Hospitality GmbH Die Hotelbetriebsgesellschaft Primestar Hospitality GmbH gehört zur Gorgeous Smiling Hotels GmbH ( www.gsh-hotels.com), die als Multi-Brand-Franchisenehmer für zahlreichen Marken und Betriebsgesellschaften in der internationalen Hotellerie fungiert und aktuell insgesamt 14 Hotels in der Münchner Region betreibt. Über die RESIDIA Gruppe Als renommierter Investor, Vermögensverwalter und Projektentwickler erwirbt und entwickelt die RESIDIA Gruppe Wohn-, Gewerbe- und Hotelimmobilien in Deutschland und Österreich. Die RESIDIA Gruppe bietet umfassende Erfahrung bei der Konzeption, Baurechtschaffung, Vermarktung sowie Realisierung von Sachwertinvestitionen. Um den Immobilienbestand zu erweitern, sucht die RESIDIA Gruppe weitere Bestandsimmobilien und Grundstücke mit Entwicklungspotential. Derzeit umfasst das Entwicklungspotential der von RESIDIA gehaltenen Immobilien ca. 125.000 m². Mehr Informationen unter: www.residia.net Pressekontakt SCRIVO Public Relations Ansprechpartner: Tristan Thaller Elvirastraße 4, Rgb. D-80636 München tel: +49 89 45 23 508 15 fax: +49 89 45 23 508 20 e-mail: tristan.thaller@scrivo-pr.de internet: https://www.scrivo-pr.de Unternehmenskontakt RESIDIA Real Estate Consulting GmbH Ansprechpartner: Kathrin Kreher Südliche Münchner Straße 24 a 82031 Grünwald tel: +49 89 9240 9850 fax: +49 89 9240 9851 e-mail: kathrin.kreher@residia.net internet: https://www.residia.net/ 23.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 844875 23.07.2019 AXC0099 2019-07-23/10:01