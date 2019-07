Die Aufhebung des Mischpreisverfahrens am Regelenergiemarkt stößt auf positive Resonanz. Der BEE sieht darin eine Stärkung erneuerbarer Energien. Das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf hat der Klage der Next Kraftwerke GmbH und anderer Marktakteure entsprochen und das Mischpreisverfahren am Regelenergiemarkt aufgehoben. Der Bundesverband Erneuerbare Energie e.V. (BEE) begrüßte die Entscheidung. "Erneuerbare ...

