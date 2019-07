Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Grenke von 100 auf 103 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Leasingspezialist habe mit seinen Zahlen zum Neugeschäft im zweiten Quartal positiv überrascht, schrieb Analyst Johannes Thormann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies dürfte die Umsätze kurz- und mittelfristig antreiben. Die Geschäftszahlen für das zweite Quartal sollten gut ausfallen. Thormann hob seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie (EPS) in den beiden kommenden Jahren an./gl/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2019 / 12:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2019 / 01:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A161N30