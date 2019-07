Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Banken des Euroraums haben ihre Standards bei der Kreditvergabe an Unternehmen im zweiten Quartal 2019 entgegen ihren eigenen früheren Erwartungen gestrafft. Wie aus dem aktuellen Quartalsbericht zur Kreditvergabe der Europäischen Zentralbank (EZB) außerdem hervorgeht, lag das vor allem an Sorgen über den Konjunkturausblick und einer höheren Risikoaversion. Zugleich wuchs die Kreditnachfrage in allen Kategorien.

Nach Mitteilung der EZB überstieg der Prozentsatz der Banken mit strafferen Kreditstandards den Prozentsatz von Banken mit lockereren Standards um 5 Punkte. Die Institute selbst hatten dagegen für das zweite Quartal eine weitere Lockerung um 2 Punkte erwartet. Im ersten Quartal hatte es einen Lockerungssaldo von 1 Punkt gegeben. Für das dritte Quartal werden unveränderte Unternehmenskreditstandards erwartet.

"Damit endet der 2014 begonnen Lockerungszyklus der Kreditstandards", konstatiert die EZB in ihrem Bericht. Wichtigste Ursache der Straffung im zweiten Quartal war laut EZB eine geringere Risikotoleranz der Banken und eine zugleich gestiegene Risikowahrnehmung, die von höheren Refinanzierungskosten und bilanziellen Einschränkungen begleitet waren. In Richtung einer Lockerung wirkte dagegen weiterhin der hohe Wettbewerbsdruck im Bankensektor.

Kreditstandards umfassen unter anderem Zinsen, Anforderungen an Sicherheiten, Kreditlaufzeiten und Tilgungsraten. Sie sind bankinterne Richtlinien dazu, welche Art von Krediten eine Bank wünschenswert findet, welche sektorspezifischen und geografischen Prioritäten zu beachten sind, welche Sicherheiten als akzeptabel gelten und welche Voraussetzungen (Bilanzsituation, Einkommenslage, Alter oder Beschäftigungsstatus) ein Kreditnehmer erfüllen muss.

