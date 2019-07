Dübendorf (ots) -



Digitalisierung verändert die Arbeitswelt fundamental. Flexible

Arbeits- und Anstellungsverhältnisse greifen immer mehr um sich und

werfen soziale Fragen auf, welche die Politik und Sozialpartner

beschäftigen. Die Herausforderungen lassen sich mit gezielten

Massnahmen meistern. Das ist für die Schweizer Wirtschaft von

zentraler Bedeutung, weil mit Flexwork ein erheblicher Teil der

zusätzlich benötigten Erwerbstätigen sichergestellt werden kann. Im

White Paper «Flexwork und soziale Absicherung» hat swissstaffing, der

Verband der Schweizer Personaldienstleister, die soziale Absicherung

flexibel arbeitender Menschen, sogenannter Flexworker, in

unterschiedlichen Arbeitsformen untersucht. Dabei erweist sich

Temporärarbeit sozialpolitisch als beispielhaft.



Flexwork - Temporärarbeit als Vorreiter bei der sozialen

Absicherung



Ein Vergleich bezüglich sozialer Absicherung in verschiedenen

Erwerbssituationen zeigt: In der Arbeitsform Temporärarbeit sind

Flexworker im Fall von Krankheit, Unfall, Arbeitslosigkeit und Alter

sehr gut abgesichert. Und in Sachen Weiterbildung sind

Temporärarbeitende oft sogar besser bedient als Festangestellte. «Mit

der Temporärarbeit kennt die Schweiz eine Arbeitsform, die

Flexibilität und soziale Absicherung schon lange verbindet», erklärt

Myra Fischer-Rosinger, Direktorin von swissstaffing. Komplexe

Arbeitsmarktregulierung und das Fehlen einer einfachen digitalen

Unterschrift schrecken Online-Plattformen aber ab,

Arbeitgeberverantwortung zu übernehmen. «Darum dürfen Regulierungen

für flexible Arbeitsformen nicht noch komplexer werden. So kann sich

Flexwork zu einer zukunftsweisenden Arbeitsform entwickeln, die

soziale Sicherheit und Flexibilität online und offline verbindet und

die Schweizer Wirtschaftskraft festigt.»



Flexwork - oft und gern gehegter Wunsch aller Altersgruppen



Auf der Basis einer Umfrage unter 4000 Temporärarbeitenden

untersuchte swissstaffing die Motive von Flexworkern. Die Ergebnisse

belegen: «Junge, unabhängige Arbeitnehmende entscheiden sich

besonders häufig bewusst für flexible Arbeit. Mit einem Anteil von

mindestens 31 Prozent ist jedoch das Bedürfnis, flexibel zu arbeiten,

in allen Altersgruppen weit verbreitet», erläutert Marius Osterfeld,

Ökonom von swissstaffing. Ihre häufigsten Motive sind eine bessere

Work-Life-Balance (44%) und berufliche Abwechslung (39%). Die übrigen

Temporärarbeitenden nutzen die flexible Erwerbsform, um sich auf dem

Arbeitsmarkt neu zu orientieren und als Brücke in eine

Festanstellung. Finanziell unterstützt werden sie dabei vom

paritätischen Weiterbildungsfonds temptraining.



Was der Arbeitsmarkt für die Zukunft braucht, ist eine Kultur, die

flexibles Arbeiten und den dynamischen Wechsel zwischen verschiedenen

Erwerbsformen akzeptiert. Und es benötigt ein soziales

Sicherungssystem, das Erwerbstätige unabhängig von ihrer

Beschäftigungsform gegen die grundlegenden Risiken schützt und die

lebenslange Aus- und Weiterbildung fördert. Für Temporärarbeitende

wurde ein solches Systeme schon entwickelt.



Das vollständige White Paper «Flexwork und soziale Absicherung»

steht zum Download zur Verfügung unter

www.swissstaffing.ch/whitepaper.



