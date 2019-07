Continental hat am Montagabend eine Gewinnwarnung ausgesprochen. Diese aber trifft am heutigen Dienstag auf einen festen DAX. Und so steigt der Kurs der Conti-Aktie im Morgenhandel um fast fünf Prozent. Die Notierungen haben nahe einer langjährigen Unterstützungslinie nach oben gedreht; das schafft Kursphantasie. Wo unsere neuen Kursziele liegen...

