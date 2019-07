BERLIN (dpa-AFX) - Der rot-rot-grüne Senat in Berlin hat nach dpa-Informationen am Dienstag Diesel-Fahrverbote in Teilen der Hauptstadt beschlossen. Demnach handelt es sich um Abschnitte in acht Straßen, die für Diesel-Autos und -Lastwagen bis einschließlich Abgasnorm Euro 5 tabu sein sollen. Nähere Details sollte es in einer Pressekonferenz im Anschluss an die Senatssitzung (13.00 Uhr) geben./rin/DP/mis

