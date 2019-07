Anlässlich der gemeinsamen Kabinettssitzung der baden-württembergischen und bayerischen Regierungen am 23. Juli 2019 fordert die Plattform Erneuerbare Energien Baden-Württemberg eine gemeinsame Initiative der süddeutschen Bundesländer für den schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien. Bayern und Baden-Württemberg haben angekündigt, in der Energie-, Umwelt- und Verkehrspolitik stärker an einem Strang ...

