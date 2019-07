China und die USA verhandeln weiter und die Quartalsberichtssaison brachte keine größeren negativen Überraschungen. So konnten die Bullen den gestrigen Handelstag in ihrem Sinne gestalten. Der Dow Jones legte um 0,1 Prozent zu. Der S&P 500 kletterte um 0,3 Prozent und für den Nasdaq 100 ging es um 0,9 Prozent aufwärts. Das Stimmungsbild hat sich insgesamt etwas aufgehellt, die Vorsicht ist aber weiterhin spürbar. Dies lässt sich auch an einem Mittelzufluss bei Spekulationen auf den Volatilitätsindex VIX ablesen.



Unsere Long-Spekulation auf den Arca Gold BUGS hat sich als Volltreffer erwiesen. Binnen knapp vier Wochen kam eine Rendite von 23 Prozent zusammen. Wir nutzen die Gelegenheit, um den Buchgewinn mit einem Stop-Loss-Limit zu sichern. Die Wahl ist auf die Marke von 8,80 Euro gefallen.



Stefan Schmidbauer



