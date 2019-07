Banken verschärften ihre Standards für Firmendarlehen. Grund dafür waren Sorgen um die Konjunkturaussichten und eine zunehmende Risikoscheue.

Unternehmen in der Euro-Zone sind einer Umfrage unter Banken zufolge im Frühjahr etwas schwerer an Kredite gelangt. Geldhäuser verschärften im zweiten Quartal ihre Standards für Firmendarlehen, wie eine am Dienstag veröffentlichte Erhebung der Europäischen Zentralbank (EZB) unter Kreditinstituten ergab.

Sorgen um die Konjunkturaussichten und eine zunehmende Risikoscheue hätten dazu geführt, dass Geldhäuser ihre internen Richtlinien verschärften. ...

