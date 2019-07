Im ersten Wahlgang wird Sánchez die benötigte absolute Mehrheit wahrscheinlich verfehlen. In dem Fall würde am Donnerstag das entscheidende Votum folgen.

Wenige Stunden vor der ersten Parlamentsabstimmung über die Wiederwahl des spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez sind die Chancen des Sozialisten offenbar gesunken. Ein Koalitionsabkommen mit dem linken Bündnis Unidas Podemos (UP) sei "sehr schwierig", hatte Sánchez bei der Parlamentsdebatte am Montag eingeräumt. Die Debatte wurde am Dienstag fortgesetzt.

Im ersten Wahlgang am Dienstagnachmittag - knapp drei Monate nach der Parlamentsneuwahl - wird der seit Juni 2018 regierende Sánchez die benötigte absolute Mehrheit von mindestens 176 Stimmen höchstwahrscheinlich ...

