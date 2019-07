Bewegung im Handelsstreit zwischen den USA und China und der Erhalt des finanziellen Handlungsspielraums der US-Regierung dürfte die Wall Street am Dienstag etwas stützen. Der Aktienterminmarkt suggeriert einen gut behaupteten Handelsbeginn am Kassamarkt. US-Präsident Donald Trump hat sich mit Vertretern großer Technologieunternehmen im Weißen Haus getroffen und über die Sanktionen gegen den chinesischen Technologiekonzern Huawei zu debattieren. Laut einem Bericht will Trump "zeitnah" über die Vergabe von Lizenzen an US-Unternehmen entscheiden, die Geschäfte mit dem chinesischen Telekomausrüster Huawei machen wollen. Der Markte interpretiere die Entwicklung als ein Entspannungszeichen.

Von Entspannung ist auch im Haushaltsstreit die Rede: Trump hat eine längerfristige Haushaltseinigung mit den oppositionellen Demokraten erzielt, die milliardenschwere Mehrausgaben ermöglicht und eine erneute Haushaltssperre verhindern soll. Außerdem wird die Schuldenobergrenze bis Ende Juli 2021 außer Kraft gesetzt - also bis knapp neun Monate nach der Präsidentschaftswahl von Anfang November 2020.

Beide Entwicklungen werden zwar im Handel mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen, Euphorie lösen sie jedoch nicht aus. Denn insbesondere der Handelskonflikt sei weit davon entfernt, vor einer Lösung zu stehen, heißt es im Handel.

