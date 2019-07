Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental nach einer weiteren deutlichen Gewinnwarnung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Für das Autogeschäft dürften die Marktschätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) nun um 27 Prozent sinken - mehr als bei anderen Zulieferern, schrieb Analyst David Lesne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Klarheit brauche es nun zur Summe der Garantieansprüche. Lesne sieht auch die Gefahr, dass sich der geplante Börsengang der Antriebssparte verzögern könnte./ajx/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2019 / 05:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

