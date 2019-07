Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Klöckner & Co nach Quartalszahlen und einer Gewinnwarnung von 5,80 auf 4,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Trotz sinnvoller strategischer Maßnahmen blieben die Stahlpreise eine Hauptdeterminante für den Stahlhändler, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gleiches gelte für Spekulationen am Markt um die strategischen Optionen von Thyssenkrupp für die Handelssparte./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2019 / 10:10 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2019 / 10:45 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0065 2019-07-23/13:02

ISIN: DE000KC01000