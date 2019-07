Wiesbaden (ots) - Die Zahl der Patientinnen und Patienten, die wegen einer Hepatitis-Erkrankung vollstationär im Krankenhaus behandelt wurden, lag im Jahr 2017 bei 3 860. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in Wiesbaden anlässlich des Welt-Hepatitis-Tages am 28. Juli mitteilt, hat sich die Zahl der mit dieser Art der Lebererkrankung vollstationär behandelten Personen damit seit dem Jahr 2007 annähernd halbiert. Damals lag sie bei knapp 7 300.



Eine akute Erkrankung hatten 2017 fast drei Viertel der Hepatitis-Patientinnen und -Patienten mit Krankenhausaufenthalt (2 820), gut ein Viertel waren chronisch erkrankt (974).



Die vollständige Zahl der Woche sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.



Weitere Auskünfte: Gesundheitsstatistik, Telefon: +49 (0) 611 / 75 81 21 www.destatis.de/kontakt



OTS: Statistisches Bundesamt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/32102 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_32102.rss2



Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an: Statistisches Bundesamt Pressestelle Telefon: +49 611-75 34 44 E-Mail: presse@destatis.de