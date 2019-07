Die Aktie von ProSiebenSat.1 fällt seit Tagen wie ein Stein. Wichtige Unterstützungen hat der Titel gerissen. Setzt sich das negative Sentiment fort, droht sogar ein Absturz unter zehn Euro. Mittlerweile ist der Kurssturz übertrieben. Aber an der Börse gilt nun einmal der Spruch vom fallenden Messer.Die Aktie von ProSiebenSat.1 verliert am Dienstag knapp ein Prozent und fällt unter zwölf Euro. In den vergangenen zwei Wochen hat der Titel nun 15 Prozent verloren.Ein Grund für die anhaltende Talfahrt ...

