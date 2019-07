Lufthansa - Hebt die Aktie nun wieder ab?

Richard Pfadenhauer,

Die Aktie von Deutsche Lufthansa hat im Bereich von EUR 15 inzwischen einen soliden Boden gefunden. Aufatmen bei den Anlegern. Schließlich sank das Papier seit Jahresbeginn um rund ein Fünftel und seit Anfang 2018 sackte die Aktie gar um die Hälfte ab. Der Sinkflug hatte seine Gründe. Die Unsicherheit über weltweite Konjunktur und ein festerer Ölpreis drückten 2018 bereits auf die Kauflaune. Im vergangenen Juni wartete der Kranich mit einer Gewinnwarnung auf. Nach Angaben von Thomson Reuters ist nach dem Sinkflug ein großer Teil der Analysten mittelfristig dennoch optimistische für die Aktie gestimmt.

Im Rahmen der Gewinnwarnung im Juni musste Carsten Spohr, CEO der Deutschen Lufthansa, einräumen, dass der Preiskampf in Europa auf die Gewinnmargen drückt. Daher rechnet Spohr damit, dass Eurowings 2019 erneut in die roten Zahlen fliegt und frühestens 2020 die Gewinnzone erreicht. Das Management hat derweil schon Kurskorrekturen vorgenommen und den Ausbau des Flugangebots bei Eurowings zunächst gestoppt und Kostensenkungsmaßnahmen eingeleitet. Zudem soll Eurowings künftig nur noch die Kurzstrecke abwickeln und die Deutsche Lufthansa fliegt die Langstrecke. Darüber hinaus soll Brussels Airlines stärker in das Netzwerk von Lufthansa, Swiss und Austrian Airlines integriert werden. Ziel ist, die Kosten bis 2022 um 15 Prozent zu senken.

Zum Einstieg animieren diese Maßnahmen die Investoren aktuell dennoch nicht. Zwar konnten Streiks seitens der Gewerkschaft UFO in den Sommerferien noch abgewendet werden. Im Spätsommer könnten sie jedoch wieder zur Diskussion stehen und für Flugausfälle sorgen. Zudem steht der geplante Verkauf der Catering-Tochter LSG Chef bei der Belegschaft auf Widerstand. Sie fordern unter anderem Maßnahmen zu Arbeitsplatzsicherung und die Einhaltung von Sozialstandards. Dies könnte zu einem geringeren Verkaufserlös sorgen. Weitere Kursturbulenzen sind somit nicht auszuschließen.

Mit einem KGV von 4,6 und einer Dividendenrendite von 5,1 Prozent (Quelle: Thomson Reuters) scheint ein Teil der Risiken eingepreist und die Aktie moderat bewertet. Zudem verfügt die Airline über starke Marken und eine solide Bilanz. Die Billigtochter Eurowings hat mit Easyjet und Ryainair zwar große Konkurrenz. Gleichzeitig bietet dieses Segment mittelfristig jedoch deutliches Wachstumspotenzial. Der Ölpreis hat sich zudem von den jüngsten Höchstkursen deutlich distanziert.

Charttechnischer Ausblick: Deutsche Lufthansa



Widerstandsmarken: 15,40/16,00/17,70 Euro

Unterstützungsmarken: 14,50/14,85 Euro

Die Aktie von Deutsche Lufthansa pendelt seit Ende Juni in einer Bandbreite zwischen EUR 14,85 und EUR 15,40. Gelingt der Ausbruch über die Obergrenze hat das Papier aus technischer Sicht Luft bis EUR 16,01. Mittelfristig besteht sogar die Chance auf die Schließung des Mitte Juni gerissenen Gaps. Kippt das Papier jedoch unter EUR 14,85 dürften die jüngsten Tiefs wieder angepeilt werden.

Deutsche Lufthansa in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 24.09.2018 - 17.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Deutsche Lufthansa in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 18.07.2014 - 17.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

