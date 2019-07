Von Stefanie Haxel und Tonya Garcia

NEW YORK (Dow Jones)--Der Brausehersteller Coca-Cola hat im zweiten Quartal Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert und die Erwartungen übertroffen. Der US-Konzern baute seinen weltweiten Marktanteil weiter aus und hob seinen Umsatzausblick für das Gesamtjahr an. Die Aktie legt vorbörslich 1,7 Prozent zu

Netto verdiente Coca-Cola in den drei Monaten per 28. Juni 2,6 Milliarden US-Dollar bzw. 61 Cent je Aktie, nachdem es im Vorjahreszeitraum 2,32 Milliarden bzw. 54 Cent gewesen waren. Der bereinigte Gewinn je Aktie legte um 4 Prozent auf 63 Cent zu, wie die Coca-Cola Co mitteilte. Der Umsatz stieg um 6 Prozent auf 10 Milliarden Dollar, organisch legten die Einnahmen um 10 Prozent zu. Analysten hatten im Konsens mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 61 Cent bei Einnahmen von 9,9 Milliarden Dollar gerechnet.

Im laufenden Jahr rechnet der US-Konzern jetzt mit einem organischen Umsatzwachstum von 5 statt 4 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll weiterhin das Vorjahresniveau erreichen oder um 1 Prozent darüber oder darunter liegen.

