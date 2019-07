FRANKFURT (Dow Jones)--Der Industriekonzern United Technologies hat mit seinem operativen Ergebnis im zweiten Quartal die Erwartungen an der Wall Street übertroffen und den Jahresausblick angehoben. Der Nettogewinn fiel zwar auf 1,9 Milliarden von 2,05 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum, wie der US-Konzern mitteilte. Bereinigt legte der Gewinn je Aktie aber auf 2,20 von 1,97 Dollar je Aktie zu. Analysten hatten United Technologies nur 2,05 Dollar zugetraut.

Den Umsatz steigerte der Industriekonzern auf 19,6 Milliarden von 16,7 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit 19,55 Milliarden Dollar gerechnet.

Für das Gesamtjahr hob das Unternehmen die Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie auf 7,90 bis 8,05 Dollar an. Hier hatte der Konzern bislang 7,80 bis 8,00 Dollar in Aussicht gestellt. Den Umsatz will United Tech 2019 organisch nun um 4 bis 5 Prozent statt um 3 bis 5 Prozent steigern.

July 23, 2019

