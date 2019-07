Die britische Premierministerin Theresa May hat ihrem Nachfolger Boris Johnson zur Wahl gratuliert. "Wir müssen jetzt zusammenarbeiten, um einen Brexit zu vollziehen, der für das gesamte Vereinigte Königreich funktioniert und Jeremy Corbyn von der Regierung fernhält", schrieb sie unmittelbar nach Johnsons Wahl am Dienstag auf Twitter. "Sie haben meine volle Unterstützung von den Hinterbänken", fügte sie hinzu. May hatte im Mai ihren Rücktritt angekündigt, nachdem es ihr nicht gelungen war, eine Mehrheit für den mit der Europäischen Union ausgehandelten Austrittsvertrag zu bekommen.

Der ehemalige Außenminister Johnson hatte das Rennen um die Nachfolge von May am Dienstag klar für sich entschieden. Er setzte sich bei der innerparteilichen Wahl mit rund zwei Dritteln der Stimmen gegen seinen Rivalen Jeremy Hunt durch. Johnson ist damit Chef der Konservativen Partei und soll am Mittwoch von Königin Elizabeth II. zum Premierminister ernannt werden./trs/DP/jha

