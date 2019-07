FRANKFURT (Dow Jones)--Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht und die internationale Wertpapieraufsicht Iosco haben sich darauf geeinigt, die neuen Sicherheitenanforderungen für nicht zentral geclearte Derivate ein Jahr später als bisher geplant in Kraft zu setzen. "Mit dieser Verlängerung treten die Anforderungen an Unternehmen mit einem Nominalbestand (AANA) an nicht zentral geclearten Derivaten von über 8 Milliarden Euro erst ab 1. September 2021 in Kraft", heißt es einer der Mitteilung des Baseler Ausschusses. Für Institute mit einem entsprechenden Derivatebestand von über 50 Milliarden Euro sollen die neuen Regeln bereits ab 1. September 2020 gelten.

July 23, 2019 07:57 ET (11:57 GMT)

