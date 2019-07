Die Grünen wollen Zugfahren so attraktiv machen, dass Inlandsflüge bis 2035 überflüssig sind. Das ist so verlockend wie unrealistisch. Denn bei der Infrastruktur gilt leider: Wo ein Wille ist, ist noch lange kein Weg.

Es gibt zwei Arten von Politik: realpolitische und visionäre. Die erste orientiert sich am Spruch von Ex-Kanzler Helmut Schmidt: "Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen". Sie hat keine allzu großen Ambitionen, reagiert mehr als selbst zu gestalten. Die zweite glaubt dagegen an große Ziele, auf die man im täglichen Kleinklein hinarbeiten kann - mögen sie auch noch so unrealistisch erscheinen.

Die Grünen gehören eher zum Club der Visionäre, zumindest dann, wenn sie in der Opposition sind. Nun wollen sie dafür sorgen, dass Inlandsflüge 2035 weitestgehend obsolet sind. Gelingen soll das mit deutlich mehr Geld für die Bahn: Das Schienennetz soll ausgebaut und Verbindungen sollen schneller werden. Dagegen ist erst einmal nichts einzuwenden. Wenn die Bahn tatsächlich mit einem hohen Anteil Ökostrom fährt, ist sie ein klimafreundlicheres Verkehrsmittel als das Flugzeug.

Dass die grüne Vision von 2019 in 15 Jahren allerdings Realität wird, ist trotzdem unwahrscheinlich. Das hat auch mit einer verzerrten Debatte über die Bahn zu tun. Natürlich sind Verspätungen ärgerlich, sie sind aber trotzdem die Ausnahme. Die Attraktivität eines ICEs bemisst sich nicht daran, ob er ab und zu zehn Minuten zu spät ist. Entscheidend ist seine normale Reisezeit.

Und da kann die Bahn auf vielen Verbindungen nicht mithalten. ...

